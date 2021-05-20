أسعار النفط تتراجع وسط حديث بشأن موافقة الغرب على رفع العقوبات عن إيران

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تراجعت أسعار النفط بنحو 2% اليوم الخميس بعدما صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأنه تم التوصل إلى الخطوط العريضة لاتفاق لإنهاء العقوبات المفروضة على بلاده.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية يوليو بنسبة 2.2% إلى 65.25 دولار للبرميل وسط حالة من الغموض بشأن الإمدادات العالمية.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو بما يزيد قليلا عن 2% إلى 62.06 دولار للبرميل.

وصرح الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم، بأن القوى الغربية وافقت على إلغاء العقوبات الرئيسية المفروضة على بلاده.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عنه القول خلال تدشين مشاريع لوزارة النفط: "إنهم في فيينا موافقون على إلغاء جميع العقوبات الرئيسية. الحديث الآن عن القضايا الجزئية والتفصيلية".

وأوضح: "لقد وافقوا على إلغاء العقوبات المفروضة على النفط والبتروكيماويات والشحن والتأمين والبنك المركزي. لقد اتخذنا الخطوة الرئيسية والكبيرة وتم الاتفاق الرئيسي".

وتأثرت أسعار النفط الخام أيضا بمخاوف التضخم والبيانات التي تظهر زيادة في مخزونات الخام الأمريكية.

ويخشى المستثمرون من حدوث تحول كبير في سياسات البنوك المركزية مع تصاعد احتمالات التضخم.