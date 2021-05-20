نيوزيلندا تعلن ميزانية العام المالي الجديد

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كشفت حكومة نيوزيلندا، اليوم الخميس، عن ميزانيتها للعام المالي الجديد حيث تستهدف التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا، من خلال التركيز على الإسكان والتغير المناخي وخفض معدلات الفقر بين الأطفال.

وتتضمن الميزانية تخصيص 3.3 مليار دولار نيوزيلندي (3. 2 مليار دولار أمريكي) لزيادة المعونات الاجتماعية حيث تتوقع الحكومة أن تؤدي هذه الخطوة إلى إخراج ما يصل إلى 33 ألف طفل من دائرة الفقر.

كما ترصد الميزانية الجديدة 300 مليون دولار نيوزيلندي لتمويل مشروعات التكنولوجيا ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة.

ويتضمن جانب الإنفاق في الميزانية الجديدة 7. 4 مليار دولار للقطاع الصحي و8. 3 مليار دولار لتمويل قطاع الإسكان و300 مليون دولار لتمويل حوافز التحول نحو استخدام سيارات ذات عوادم أقل.

وقالت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا إن ميزانية "تأمين تعافينا" ستوجه الاستثمارات لتمكين البلاد من التعافي من جائحة كورونا وجعلها "أقوى مما كانت عليه في بداية الجائحة".

ومن ناحيته، قال وزير المالية جرانت روبرتسون إن الميزانية "تحقق توازنا دقيقا" بين التعافي الاقتصادي واستمرار السيطرة على الديون.

وأضاف أن الميزانية ستساعد في تقليص التفاوت في الدخول وتوفير تحفيز مستمر للاقتصاد ومنح الشعور بالكرامة والأمل لهؤلاء الذين ستزيد دخولهم.