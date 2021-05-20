قطاع الضيافة في ألمانيا سجل تراجعا حادا في الربع الأول

سجل قطاع الضيافة في ألمانيا تراجعا حادا في الربع الأول، حيث تراجع حجم أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي بأكثر من 60% على أساس سنوي.

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الخميس بأنه رغم أن القطاع شهد تحسنا في مارس، فإن حجم المبيعات المعدل بعد احتساب متغيرات الأسعار قد تراجع بنسبة 62.2% مقابل الربع نفسه من العام الماضي.

وكانت الفنادق ودور الضيافة الأكثر تضررا، حيث انهارت أعمالها بنسبة 77.2%.

واستمرت الأضرار في مارس مع استمرار حظر الإقامات الليلية للأغراض السياحية.

وعلى أساس سنوي، جاءت بيانات مارس متراجعة بنسبة 40%، رغم أن تداعيات جائحة كورونا كانت قد بدأت بالفعل في الظهور في نفس الشهر من العام الماضي.

وتظهر مقارنة مارس من هذا العام بشهر فبراير من العام الماضي، وهو الشهر السابق لظهور الجائحة في ألمانيا، تراجعا بنسبة 67%.