ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار تاوكتاي في الهند إلى 100 قتيل

أعلنت القوات البحرية، اليوم الخميس، انتشال جثامين 37 شخصا حتى الآن، من على متن زورق غرق قبالة مومباي خلال عاصفة قوية أودت بحياة 81 شخصا على السواحل الغربية للبلاد.

وكان الزورق، الذي تمتلكه شركة النفط والغاز الطبيعي، يحمل 261 شخصا عندما غرق بالقرب من منجم نفط بحري مساء الاثنين الماضي عندما وقع إعصار تاوكتاي.

وقال المتحدث باسم البحرية فيفيك مادهوال، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، إن القوات البحرية تمكنت وهى تواجه طقسا سيئا من إنقاذ 186 شخصا وعثرت على 15 جثة أخرى خلال عملية البحث في الليل.

مازال هناك 38 شخصا في عداد المفقودين، ولكن من المرجح أن ترتفع حصيلة القتلى في ظل تلاشي الآمال في العثور على ناجين، وذلك في الوقت الذي تدخل فيه عمليات الانقاذ يومها الرابع.

وكان إعصار تاوكتاي، أقوى إعصار يضرب المنطقة منذ أكثر من عقدين، يحمل رياحا تسير بسرعة 200 كيلومتر في الساعة عندما ضرب ولاية جوجارات الاثنين الماضي.

وارتفعت اليوم حصيلة ضحايا الحوادث المتعلقة بالاعصار، ومعظمها انهيارات للمنازل والأشجار على السواحل الهندية، إلى 81 قتيلا.

وقال مسؤولو إدارة الكوارث إن 53 شخصا لقوا حتفهم في جوجارات و18 شخصا في ولاية ماهارشترا، التي تعد مومباي عاصمتها. كما لقى 10 أشخاص حتفهم في ولايات جاوة وكارناتاكا وكيرالا.