الصحة العالمية: أعمال العنف في فلسطين تسببت في إضرار المرافق الصحية في غزة

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، إن أعمال العنف الدائرة في الأراضي الفلسطينية تسببت في إلحاق أضرار كبيرة بالمرافق الصحية في قطاع غزة، وإصابة أحد الأطباء بإصابات بالغة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الذي عقده اليوم الخميس، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لتسليط الضوء على آخر التطورات المتعلقة بجائحة كورونا وتقديم اللقاحات في إقليم شرق المتوسط، إلى جانب الآثار الصحية للنزاع المسلح على الأشخاص الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف المنظري: "أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، علاوة على عرقلة وصول الفرق الطبية إلى المصابين، كما أن سكان القطاع لا طاقة لديهم لتحمل أي نقص أو تراجع في الخدمات الطبية المتاحة"، داعيا دول العالم إلى دعم النظام الصحي المتضرر من العنف في الأراضي الفلسطينية.