 بالصور.. إعدام 102 شيشة بعد مصادرتها من المقاهي بكفر الدوار - بوابة الشروق
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بالصور.. إعدام 102 شيشة بعد مصادرتها من المقاهي بكفر الدوار

خميس البرعي
نشر في: الخميس 20 مايو 2021 - 12:28 ص | آخر تحديث: الخميس 20 مايو 2021 - 12:28 ص

أعدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، ١٠٢ "شيشة" بعد مصادرتها خلال حملات المرور على المقاهي والكافتيريات بنطاقي المدينة والمركز.

كانت الوحدة شنت عدة حملات للمرور على المقاهي والكافتيريات، أسفرت عن التحفظ على كميات من "الشيشة" نظرًا لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم "الشيشة" بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث وجه رئيس المدينة بإعدام الكميات المتحفظ عليها لمنع تكرار المخالفة.

وشكلت الوحدة لجنة بإشراف خالد الزقم نائب رئيس المدينة، لإعدام الكميات المتحفظ عليها والتخلص منها، كإجراء احترازي لمجابهة إنتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة.

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