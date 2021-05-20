السلطات الروسية: نافالني يتعافى من تداعيات إضرابه عن الطعام

صرح مسؤول روسي، بأن المعارض أليكسي نافالني يتعافى من تداعيات الإضراب عن الطعام الذي كان خاضه لمدة ثلاثة اسابيع، وأن وزنه زاد حاليا إلى 82 كيلوجراما.



وقال ألكسندر كالاشينكوف، رئيس المؤسسة العقابية التي يجري احتجاز نافالني بها، لوكالة "تاس" الروسية اليوم الخميس، : "إنه يأكل بانتظام، ولديه فرصة للتواصل مع أسرته.. لقد عاد إلى طبيعته إلى حد ما".



وأنهى نافالني "44 عاما" إضرابه عن الطعام منذ أكثر من شهر بناء على نصيحة من أطبائه. وانخفض وزن المعارض القوي للرئيس فلاديمير بوتين إلى 72 كيلوجراما، ويبلغ طول نافالني 90. 1 مترا.



وخاض نافالني الإضراب للضغط للحصول على العلاج المناسب لمشاكل في الظهر وأعراض الشلل التي يعانيها.



كما طلب الاستعانة بمتخصصين مستقلين لعلاجه.



وكان نافالني نجا من محاولة تسميم بغاز أعصاب وتم نقله لتلقي العلاج في ألمانيا.



وقد عاد إلى روسيا منتصف يناير، حيث تم اعتقاله على الفور.



وخسر في 20 من فبراير استئنافا ضد حكم قضائي بتحويل عقوبة كانت صدرت مع إيقاف التنفيذ بحقه عام 2014 إلى سجن فعلي، بعدما تمت إدانته بخرق شروط المراقبة لكونه كان في ألمانيا لتلقي العلاج.