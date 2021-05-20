ليبيا وتونس تبحثان التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والاستثمار

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج مع سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك في مجالات الاقتصاد والاستثمار.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الخميس، أن الجانبين استعرضا خلال لقائهما بطرابلس، سبل دعم التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار وإمكانية تنفيذ مناطق حرة مشتركة وسُبل تنظيم تجارة العبور، وكذلك إقامة معارض مشتركة، كما ناقشا المشاكل والعقبات التي تواجه الجاليات المتواجدة في البلدين.

وأكد وزير الاقتصاد الليبي ضرورة دعم الغرف التجارية في البلدين وتسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال لتنفيذ مشاريع استثمارية تعمل على رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين وتسهم في تنمية الصادرات المحلية.