باكستان تسجل 4207 إصابات جديدة و131 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت باكستان 4 آلاف و207 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 890 ألفا و391 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الخميس، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 131 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و987 شخصا.

وأضاف أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 804 آلاف و122 شخصا، بعدما تماثلت 4 آلاف و171 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 66 ألفا و282 حالة.