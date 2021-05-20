واردات الصين من الذرة الأمريكية تسجل خلال أبريل الماضي ثاني أعلى مستوى لها

أظهرت بيانات إدارة الجمارك الصينية المنشورة، اليوم الخميس، وصول واردات الصين من الذرة الأمريكية خلال شهر أبريل الماضي إلى 1.3 مليون طن، وهي ثاني أكبر كمية واردات من هذه السلعة الأمريكية بالنسبة للصين على الإطلاق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أكبر كمية واردات شهرية للصين من الذرة الأمريكية كانت في يناير الماضي وكانت 1.45 مليون طن. وكانت كمية الواردات في مارس الماضي 1.08 مليون طن.

في الوقت نفسه، تراجعت واردات الصين من الذرة من أوكرانيا خلال الشهر الماضي إلى 536ألفا و820 طنا، وهو أقل مستوى لها منذ نوفمبر الماضي.

من ناحية أخرى، وصلت واردات الصين من فول الصويا الأمريكي خلال الشهر الماضي إلى 2.2 مليون طن مقابل 7.2 مليون طن خلال مارس الماضي والذي سجل أكبر كمية من الواردات منذ 2016.

وقد انتهى موسم بيع فول الصويا الأمريكي وتحولت الصين إلى البرازيل التي أصبحت أكبر مصدر لفول الصويا إلى الصين.

ووصلت واردات الصين من فول الصويا البرازيلي خلال الشهر الماضي إلى 5.1 مليون طن مقابل 5.9 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام الماضي.