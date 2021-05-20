أمرت محكمة هولندية كارلوس غصن بدفع ما يقرب من 5 ملايين يورو (1. 6 مليون دولار) لفرع محلي لشركة نيسان موتور، وذلك في واحد من أول الأحكام التي تصدر في معركة قانونية بين المدير التنفيذي السابق لنيسان وبين الشركة على مستوى العالم.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن المحكمة الجزئية في العاصمة الهولندية قالت في حكم نُشر اليوم الخميس إن الرئيس التنفيذي السابق "لا يحق له الحصول على تعويض عادل أو تعويض انتقالي أو متأخرات الراتب"، حيث لا يوجد عقد عمل بينه وبين شركة نيسان-ميتسوبيشي بي.في"، وهي مشروع مشترك مقره أمستردام يسمى "إن إم بي في".



كما قالت المحكمة، إن المبلغ يغطي صافي الأجر الذي حصل عليه غصن في الفترة من أبريل إلى نوفمبر 2018.



ويشار إلى أن القضية في هولندا هي مجرد واحدة من العديد من المعارك القانونية بين نيسان وغصن، الذي وجد ملاذا في لبنان في نهاية عام 2019 بعد الفرار من اليابان، حيث وُجهت ضده تهمة عدم تسجيل تعويضات حصل عليها.



ورفعت نيسان دعوى قضائية ضد غصن للمطالبة بتعويضات قدرها عشرة مليارات ين (92 مليون دولار).



وهناك أيضا قضيتان جنائيتان في اليابان ضد أشخاص متهمين بمساعدة غصن في ارتكاب جرائم، ما يجعلهم في الأساس وكلاء للرئيس السابق لنيسان ورينو إس.إيه.



وقالت المتحدثة باسم نيسان، لافانيا وادجاونكار: "يسعدنا أن المحكمة رفضت دعاوى كارلوس غصن التي لا أساس لها من الصحة ضد إن إم بي في وأمرت السيد غصن بإعادة المبالغ الكبيرة التي حصل عليها بشكل غير قانوني"، ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات نظرا لأن "الإجراءات القضائية المتعلقة بسوء سلوك السيد غصن هي قيد النظر في ولايات قضائية أخرى".



ولم ترد متحدثة باسم غصن على الفور على طلب للتعليق.