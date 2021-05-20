 المايسترو نادر عباسي عضو لجنة تحكيم المسابقة العالمية للغاء الأوبرالي بالسويد - بوابة الشروق
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المايسترو نادر عباسي عضو لجنة تحكيم المسابقة العالمية للغاء الأوبرالي بالسويد


نشر في: الخميس 20 مايو 2021 - 3:52 م | آخر تحديث: الخميس 20 مايو 2021 - 3:52 م

أعلن المايسترو نادر عباسي، عن اختياره للمرة الثامنة عضوا بلجنة تحكيم المسابقة العالمية للغناء الأوبرالي "ستينهامر" بالسويد، موضحا أنه سيقود الحفل النهائي لهذة المسابقة.

وقاد المايسترو نادر عباسي، 3 أبريل الماضي، الأوركسترا التي صاحبت موكب المومياوات الملكية والذي نقل خلاله 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير، إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، وسط موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد وأصالة الحضارة المصرية.

كما قاد قبلها الأوركسترا المصاحب للمطربة اللبنانية ماجدة الرومي، خلال حفلها 2 أبريل الماضي في قصر القبة.

 


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