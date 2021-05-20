حركة فتح: 80 % من شهداء عدوان الاحتلال من الأطفال وكبار السن

قال الدكتور فايز أبو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، إن 80% من الشهداء من الأطفال وكبار السن إثر العدوان الإسرائيلي على فلسطين.

وقدم فايز أبو عيطة خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على الوقفة المشرفة من مصر تجاه الشعب الفلسطيني، وتابع أن مصر قاتلت إلى جانب الشعب الفلسطيني في كافة معاركه.

ووجه الدكتور فايز أبو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، التحية إلى الشعب الفلسطيني الذي يواجه المحتل الإسرائيلي وهو أعزل، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يفخر أنه رأس حربه في هذه المعركة وهو يدافع عن القدس الشريف، المدينة المقدسة.

وأشار نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح إلى أن الشعب الفلسطيني على قلب راجل واحد في موجهة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.