العليا للانتخابات: السوريون أثبتوا انتماءهم من خلال الإقبال على صناديق الاقتراع

أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية القاضي سامر زمريق، أن السوريين أثبتوا مدى تمسكهم بوطنهم من خلال إقبالهم الكبير للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع؛ ما يؤكد الممارسة الصحيحة لهذا الحق الدستوري، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية تسير بشفافية وسط أجواء خالية من المعوقات.

وقال زمريق - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - إنه يمكن تمديد فترة الاقتراع في المراكز التي تطلب ذلك بناء على الإقبال عليها، مشيرا إلى أنه سيتم بعد عصر اليوم تحديد ما إذا كان هناك تمديد في أي مركز انتخابي وذلك وفقا لقانون الانتخابات العامة الذي يجيز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الأكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها.

وأشار زمريق إلى أنه بعد إغلاق صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية بالخارج تباشر اللجان الانتخابية بالفرز والإحصاء ثم يتم إرسال النتائج عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين التي تتم المتابعة المتواصلة والتنسيق اللحظي معها لإتمام الانتخابات الرئاسية بالشكل الأمثل.

ويحق لكل مواطن غير مقيم على الأراضي السورية أن يمارس حقه في انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية في السفارات السورية وفقا لأحكام قانون الانتخابات العامة شريطة أن يكون اسمه واردا في السجل الانتخابي وألا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون ممارسة حقه في الانتخاب كما يجري الانتخاب في الخارج قبل عشرة أيام على الأكثر من الموعد المعين للانتخابات في سوريا.