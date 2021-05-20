الصحة العالمية: اللقاحات المرخصة فعالة ضد جميع سلالات كورونا

أكد مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، أن جميع اللقاحات المرخصة فعالة ضد جميع سلالات فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقال كلوج - خلال بيان صحفي يوم الخميس، نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "إن سلالة كوفيد-19 الجديدة الذي تم تحديدها لأول مرة في الهند تم تأكيدها في 26 دولة، على الأقل، من أصل 53 دولة تغطيها منظمة الصحة العالمية في أوروبا".

وأضاف : "ما زلنا ندرس السلالة الجديد، لكنها قادرة على الانتشار بسرعة وإزاحة سلالة B.1.1.7 التي أصبحت السلالة المهيمنة في أوروبا".

لكنه قال إن اللقاحات المرخصة فعالة ضد السلالات الجديدة.

وتابع "اسمحوا لي أن أؤكد أنه يمكن التحكم في جميع سلالات فيروسات كوفيد-19 بنفس الطريقة، من خلال تدابير الصحة العامة والاجتماعية، وأن جميع متغيرات فيروسات كوفيد-19 التي ظهرت حتى الآن تستجيب للقاحات المعتمدة المتاحة".

وانخفضت عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في أوروبا بنسبة 60 % خلال الشهر الماضي، لكن كلوج قال إن التقدم كان "هشًا" لأن 23 % فقط من الناس في المنطقة حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح بينما أكمل 11 % فقط سلسلة اللقاحات الخاصة بهم.

وقال إن العديد من الدول تشهد جيوبًا متزايدة من انتقال العدوى قادرة على التطور إلى عودة ظهور خطيرة، مضيفًا : "نحن نسير في الاتجاه الصحيح ولكننا بحاجة إلى مراقبة الفيروس الذي أودى بحياة ما يقرب من 1.2 مليون شخص في هذه المنطقة".

وتلقى ما لا يقل عن 60 % من الأمريكيين جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.