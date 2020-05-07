الصحة العالمية تحذر من التراخي في مواجهة كورونا وسط تراجع الإصابات بأوروبا

حذر المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، من التراخي في مواجهة جائحة كورونا في ظل تراجع حالات الإصابة بالفيروس في أوروبا.

وقال هانز كلوج المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن عدد الاصابات الأسبوعية بالمنطقة تراجع بنسبة 60% خلال شهر من 1.7 مليون حالة إلى 685 ألفا، ولكن هذا التقدم هش.

وأضاف كلوج: "لقد مررنا بهذا الوضع من قبل. علينا ألا نرتكب نفس الأخطاء التي ارتكبناها خلال نفس الوقت من العام الماضي، والتي أدت لارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، وشهدت تحمل الأنظمة الصحية والمجتمعات والاقتصاديات مجددا الوطأة الكبرى من الجائحة".

وأوضح: "لقد تعلمنا درسنا بصورة صعبة. نتجه نحو المسار الصحيح ولكن علينا أن نبقى حذرين في التعامل مع الفيروس الذي أودى بحياة نحو 1.2 مليون شخص في هذه المنطقة".

وأكد كلوج أن الجائحة لم تنته بعد، مضيفا أن هناك احتمالية ارتفاع حالات الإصابة مجددا في فصل الصيف بسبب الزيادة المتوقعة في التنقل والأنشطة والتجمعات

وشدد كلوج على الحاجة للاستمرار في الحذر، على الرغم من ارتفاع معدلات التطعيم. وقال "اللقاحات ربما تكون الضوء في نهاية النفق، ولكن لا يجب أن يعمينا هذا الضوء".

وذكرت المنظمة أن أكثر من 50 دولة أوروبية، تشمل تركيا وروسيا وأوكرانيا، سجلت نحو 54 مليون حالة إصابة حتى الآن، بينها 1.13 مليون حالة وفاة بالفيروس.