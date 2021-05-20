تقرير: توقعات بانضمام فيتنام إلى نادي الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال 2022

توقع تقرير اقتصادي نشر اليوم الخميس، انضمام فيتنام إلى قائمة الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال خلال العام المقبل مع تباطؤ وتيرة نمو الإنتاج المحلي من الغاز مقارنة بوتيرة نمو الطلب على الغاز مع الاتجاه نحو تشغيل محطات الكهرباء به.

وتتوقع خدمة بلومبرج لأخبار تمويل الطاقة الجديدة وصول واردات فيتنام من الغاز الطبيعي المسال بحلول 2025 إلى 2.3 مليون طن سنويا، في ضوء دخول مجموعة من مشروعات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال الخدمة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال هاي لينج ستكون أول منشآة لاستيراد الغاز المسال في فيتنام عام 2022 وذلك لتزويد محطة كهرباء هيب بوك التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 1.2 جيجاوات بالغاز الطبيعي. في الوقت نفسه تقيم شركة بتروفيتنام باور كور حاليا محطة كهرباء بقدرة 1.5 جيجاوات وستحصل على احتياجاتها من الغاز الطبيعي من خلال محطة استقبال ومعالجة الغاز الطبيعي المسال تاي فاي التي تقيمها شركة بتروفيتنام جاز.

كانت أحدث مسودة لخطة فيتنام في مجال الطاقة المنشورة في فبرير الماضي قد أشارت إلى تفضيل الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة على الفحم لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة. وتستهدف فيتنام الحصول على 13 جيجاوات كهرباء من محطات تعمل بالغاز الطبيعي بحلول 2025 بما يزيد بنسبة 86% عن كمية الكهرباء المنتجة بالغاز خلال 2020. في الوقت نفسه، تستهدف خفض حصة الفحم من إنتاج الكهرباء في البلاد بنسبة 38% بحلول 2025 مقارنة بالخطة السابقة.