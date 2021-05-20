16 عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بإنهاء الحصار على اليمن

دعت عضو مجلس الشيوخ الأمريكية إليزابيث وارين و15 عضوا آخرين، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية، بما في ذلك تعليق مبيعات الأسلحة، والتعاون العسكري لإنهاء ما سمته بحصار السعودية لليمن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الخطاب الذي وجهه الأعضاء إلى الرئيس بايدن القول إنه يجب "اتخاذ تحرك فوري وحاسم لإنهاء الحصار المستمر على واردات الوقود والذي يؤدي إلى تزايد حدة الأزمة الإنسانية في اليمن".

كانت السعودية أطلقت في أواخر آذار/مارس الماضي مبادرة لإنهاء الحرب وإقرار السلام في اليمن، تضمنت بشكل خاص اتفاقاً لوقف إطلاق النار تحت رقابة الأمم المتحدة، واستئناف المحادثات السياسية، وفتحاً جزئياً لمطار صنعاء الدولي والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية عبر ميناء الحُديدة، وكلاهما تحت سيطرة الحوثيين المتحالفين مع إيران.

وتقول السعودية إن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة وهو الميناء الرئيسي لليمن في تهريب الأسلحة.