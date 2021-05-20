قال المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، إن الطاقة التصميمية لمحطة معالجة صرف رأس البر تبلغ 25 ألف متر مكعب في اليوم الواحد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن تكلفة إنشاء محطة معالجة صرف رأس البر تبلغ 240 مليون جنيه، موضحًا أنها تخدم أجزاءً كبيرة من امتدادات عمرانية داخل المدينة كالمنطقتين الحرة والصناعية غرب الميناء.

وأوضح أن مشروع محطة معاجلة صرف رأس البر من المشروعات الواعدة التي تخدم التنمية في المنطقة، مشيرًا إلى افتتاح خزانات مدينة رأس البر والتي تخدم منطقة الامتداد العمراني وتحسن أداء الخدمة في المدينة.

وذكر أنه خلال فترة جائحة كورونا تم تنفيذ مشروعات بحوالي 950 مليون جنيه، وهو ما يعادل 4 أضعاف ما كان يتم تنفيذه بالسنوات العادية، لافتًا إلى أن قطاع المياه والصرف الصحي يشهد طفرة تنموية.

