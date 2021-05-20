ريفربليت يحقق المستحيل ويفوز على سانتا في كوبا ليبرتادوريس بدون حارس مرمى

في واحدة من عجائب عالم كرة القدم، خاض فريق ريفربليت مباراة صعبة أمام نظيره سانتا «بدون إجراء أي تغيير وبدون حارس مرمى»، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كوبا ليبرتادوريس وهي الموازية لدوري أبطال أوروبا في «القارة العجوز».

وحقق فريق ريفربليت فوزا مستحيلا على نظيره سانتا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي لم يشهد إجراء أي تغييرات في تشكيل ريفربليت بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق.

وسجل أهداف ريفربليت كل من فابريسيو انجليري وجوليان ألفاريز في الدقيقة 3 و6 من زمن الشوط الأول، فيما قلص فريق سانتا النتيجة عند الدقيقة 73 عن طريق كيليفن أوسوريو، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

القصة كاملة

تفشى فيروس كورونا قبل مباراة اليوم في صفوف ريفربليت أدى إلى استبعاد 20 لاعبًا قبل مباراة كوبا ليبرتادوريس، بما في ذلك حراس المرمى الأربعة.

ورفض اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، تأجيل المباراة رغم تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق إلا أنه أصر على إقامة المباراة لأن فريق ريفربليت قدم قائمة تضم 32 لاعبا فقط على الرغم أن العدد المسموح به 50 لاعبا.

ودخل فريق ريفربليت المباراة فاقدا جميع حراس المرمى ولجأ للاعب الوسط إنزو بيريز ليحرس عرين الفريق.

ورغم كل المعاناة التي شاهدها فريق ريفربليت إلا أنه حقق الفوز على سانتا بنتيجة 2-1، وثبت لاعبو ريفربليت أنهم على قدر المسؤولية وحققوا فوزا صعبا في البطولة.