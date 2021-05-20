ميركل: ألمانيا تريد تهدئة دائمة بين إسرائيل وحماس

أفادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، بأن بلادها تعمل على تهدئة دائمة بين إسرائيل وحماس، بالوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، معتبرة أن "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة نيران صواريخ حماس من قطاع غزة"، على حد قولها.

وقالت المستشارة الألمانية إن برلين تعمل على الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضافت في مقابلة مع تلفزيون "دبليو.دي.آر" العام: "نؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ولهذا من الصواب أن تتخذ إسرائيل إجراءات قوية للغاية، لكننا على الجانب الآخر نريد المساهمة في المحاولات الدبلوماسية للوصول إلى وضع طويل الأمد ومستدام في المنطقة".