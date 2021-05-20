حركة طالبان تسيطر على منطقة بشرق أفغانستان

قال مسؤولون اليوم الخميس، إن حركة طالبان سيطرت على مركز منطقة بإقليم لاجمان بشرق أفغانستان، لتضيفه إلى مجموعة من مكاسبها الأخيرة.

وقال العضوان بمجلس الإقليم عتيق الله عبد الرحيم ضيا وجولزار سانجاروال، إن حركة طالبان حاصرت منطقة دولت شاه النائية بالإقليم لمدة شهر على الأقل.

وعلى مدار أكثر من أسبوع، حاول الجيش الأفغاني توصيل تعزيزات ومعدات للقوات الحكومية المحاصرة في المنطقة، ولكن حركة طالبان أحبطت هذه الجهود.

وفي النهاية، وفقا لما قاله مسؤولون، جرى الترتيب مع طالبان لإجلاء القوات الحكومية عبر وسطاء من السكان المحليين، ولم تقع خسائر بشرية.

وتخوض حركة طالبان قتالا ضاريا مع القوات الأمنية في منطقة أخرى، وفقا لما قاله على شانج، مما يضيف للمخاوف بشأن الوضع الأمني بأكمله في إقليم لاجمان.

وكانت حركة طالبان قد سيطرت منذ أسبوع على منطقة استراتيجية في إقليم وارداك بوسط البلاد، بالقرب من العاصمة كابول. كما سيطرت الحركة منذ أيام على منطقة بإقليم باجلان بشمال البلاد.

ويذكر أن حركة طالبان كثفت من هجماتها على عواصم الأقاليم ومراكز المناطق، والقواعد الأمنية الأكبر عقب بدء انسحاب القوات الدولية من أفغانستان في الأول من مايو الجاري.