مصدر: حكومة نتنياهو تتجه نحو إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد

قال مصدر إسرائيلي إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتجه نحو إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته في تصريح لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس، إن هناك مشاورات مستمرة في المجلس الوزاري و الأمني المصغر قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم خلال اجتماع المجلس مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد.

يأتي هذا في وقت كانت قد أعلنت فيه المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي عن وجود تقارير تشير إلى تحرك نحو وقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وصافة أياها بالمشجعة.