 السفارة الفلسطينية في سلطنة عمان تنظم وقفة تضامنية - بوابة الشروق
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السفارة الفلسطينية في سلطنة عمان تنظم وقفة تضامنية

د ب أ
نشر في: الخميس 20 مايو 2021 - 12:34 م | آخر تحديث: الخميس 20 مايو 2021 - 12:34 م

نظمت السفارة الفلسطينية في سلطنة عمان وقفة تضامنية اليوم الخميس جراء الهجوم العسكري على غزة واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى وتطبيق سياسات وإجراءات تهجير الشعب الفلسطيني من منازله في مدينة القدس.

ووفق وكالة الأنباء العمانية اليوم، حضر الوقفة أعضاء البعثة الدبلوماسية وعددٌ من أبناء الجالية الفلسطينية المقيمين في السلطنة وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ودعا الحضور إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وتهجير الفلسطينيين من منازلهم في القدس.

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