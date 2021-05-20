مبابي: الفوز بكأس فرنسا تجربة إستثنائية

أعرب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس فرنسا على حساب موناكو بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الأربعاء، على ملعب دو فرانس.

وتحدث مبابي لقناة «بي إن سبورت» عقب التتويج بكأس فرنسا، قائلًا:" نحن سعداء جدًا لأننا نعمل كل يوم من أجل هذا النوع من الكؤوس، وهذه تجربة إستثنائية، هذا اللقب لم يكن سهلًا أبدًا، وكان علينا أن ننتزعه".

وأضاف:" أحاول دائمًا أن أساعد فريقي، فهذا السبب الذي أتقاضى راتب عليه، واستمتعت بتمرير الكرة الحاسمة إلى إيكاردي وتسجيل الهدف في شوط المباراة الثاني، وكنت أتمنى تسجيل هدفًا ثانيًا في اللقاء".

وأتم مبابي حديثه عن مباراة الأحد الهامة بالدوري الفرنسي أمام بريست، قائلًا:" يجب أن نؤدي ما علينا، وأن ندخل المباراة بعقلية الفوز، وسنرى ما سيحصل من جانبنا".