ارتفاع الصادرات اليابانية بنسبة 38% في أبريل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهر تقرير حكومي اليوم الخميس أن قيمة الصادرات اليابانية ارتفعت بنسبة 38% على أساس سنوي إلى 18ر7 تريليون ين (8ر65 مليار دولار) في أبريل في خضم التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.

ومثّلت هذه القراءة الارتفاع الشهري الثاني على التوالي، مع البدء في تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة في الصين وأوروبا والولايات المتحدة.

وذكر تقرير أولي أصدرته وزارة المالية أن الشحنات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، قفزت بنسبة 9ر33% على أساس سنوي إلى 58ر1 تريليون ين، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 7ر0% إلى 75ر1 تريليون ين .

وأظهر التقرير أن الصادرات إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 1ر45% لتصل إلى 28ر1 تريليون ين، مع ارتفاع شحنات السيارات بنسبة 2ر19%.

وارتفعت الواردات الإجمالية لليابان بنسبة 8ر12% إلى 9ر6 تريليون ين، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 3ر255 تريليون ين.