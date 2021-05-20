قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن مصلحة الجمارك تشهد طفرة كبيرة بناءً على توجيهات القيادة السياسية، موضحًا أنه بحلول الـ 30 من يونيو سيتم تغطية 95% من الموانئ وربطها بمنصة إلكترونية عبر منظمة النافذة الواحدة بالجمارك.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يساهم في ضبط المهربين، خاصة وأنه كانت ترد لمصر شحنات بضائع من قبل أشخاص مجهولين، والتي في بعض الأحيان قد تتضمن أسلحة ومواد مسطرنة وغيرها من المحظورات، ولا يتم التعرف على هوية الراسل لمعاقبته.

وأشار إلى التخلص من نسبة كبيرة من هذه البضائع المحظورة بالتعاون مع القيادة السياسية، والتي كانت تشكل خطرًا على الموانئ، نظام التسجيل المسبق للشحنات يتيح للمستورد المصري إنشاء حساب على المنظومة ويحصل على توقيع إلكتروني، ومن ثم يدرج بيانات المصدر الأجنبي الذي يرغب بالاستيراد منه.

وأوضح أن المنظومة تعطي للمستورد المصري رقمًا يرسله للناقل بالخارج والذي يضعه بدوره على مستندات الشحن، مضيفًا أنه في حالة عدم وضعها سيعاد تصدير البضاعة مرة أخرى ولن تفرع داخل البلاد.

وذكر أن المصدر سيدرج بيانات الرسالة التي سيصدرها للمستورد المصري على المنظومة، ليتمكن المستورد من الإطلاع عليها واعتمادها، لافتًا على أنه لكل مستورد مصري رقم تعامل جمركي وهو نفس الرقم الضريبي.

ولفت إلى أن المنظومة تتيح أيضًا دفع الضرائب والرسوم على البضاعة لحين وصولها، مشيرًا إلى أنه يتم الإفراج عنها فورًا بعد التأكد من مطابقتها فعليًا للمستندات المرسلة.

