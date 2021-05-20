ارتفاع محدود للنفط في بداية تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم الخميس، بشكل محدود، بعد موجة بيعية استمرت لمدة يومين.

وجاءت خسائر النفط هذا الأسبوع على خلفية تقارير إعلامية تشير إلى أن الولايات المتحدة وإيران قد أحرزا تقدمًا في المحادثات حول البرنامج النووي لطهران.

وتؤدي خطوة لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، ما يعني تدفق المزيد من إمدادات الخام الإيراني لأسواق النفط.

وفي وقت لاحق، أفادت التقارير بأنه لا يزال هناك حاجة لمزيد من الوقت من أجل التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم شهر يوليو بنسبة 0.08%، ليصل إلى 66.71 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم يونيو، بنسبة بنحو 0.2% مسجلاً 63.49 دولار للبرميل.

وكانت أسعار كلا الخامين، القياسي والأميركي، تراجعت بنحو 3% و3.3% على الترتيب في تعاملات أمس الأربعاء.

وصعدت مخزونات النفط الأميركية بنحو 1.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقابل توقعات المحللين التي كانت تشير لهبوط المخزون بمقدار 2.9 مليون برميل.

فيما هبطت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت إمدادات البنزين -وهو مقياس للطلب- بنسبة 5% ليصل إلى 9.2 مليون برميل يوميًا.

ومع ذلك، فإن هذه الزيادة في إمدادات البنزين كانت جزءًا من الطلب في أعقاب إغلاق خط أنابيب كولونيل.

ولا يزال الوضع في الهند -ثالث أكبر دول مستهلكة للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والصين- يضغط على الطلب على الخام.

ولا يزال هناك تسارعًا في انتشار وباء كورونا داخل الهند، مع ارتفاع الحصيلة اليومية للوفيات إلى مستوى قياسي عند 4529 شخصا.

ومن شأن مزيد من تدابير الإغلاق في نيودلهي أن تحد من النشاط الاقتصادي في البلاد، وبالتبعية سيكون هناك تأثيرات سلبية على الطلب على النفط.