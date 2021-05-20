كان الصحفي في قطاع غزة يحيى اليعقوبي يطالع شاشة التليفزيون صباح الأربعاء، فوجد صورة زميله الصحفي في إذاعة الأقصى يوسف أبو حسين. للوهلة الأولى ظن أن "أبوحسين" ينقل رسالته الصحفية المعتادة عن القصف المتواصل لليوم العاشر تواليا على غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه صُدم حين علم بنبأ استشهاده فجرا جراء قصف إسرائيلي على منزله في حي الشيخ رضوان بقطاع غزة.

تألم اليعقوبي من هذا النبأ الذي لم يعد جديدا خلال العدوان الأخير على القطاع، إذ تعمد الجيش الإسرائيلي استهداف الصحفيين، وقصف الأبراج التي تضم مكاتبا إعلامية، وهو تصعيد وصفته منظمة مراسلون بلا حدود بأنه "جريمة حرب".

تعرض الصحافيون في قطاع غزة خلال الجولة الأخيرة من الحرب إلى انتهاكات إعلامية رصدتها مؤسسة بيت الصحافة الفلسطينية في الفترة ما بين 11 – 18 مايو - قبل يوم واحد من استشهاد الصحفي يوسف أبو حسين – إذ ارتكبت قوات الاحتلال 66 انتهاكا للحريات الإعلامية في القطاع وقد طالت هذه الانتهاكات 34 صحفيا وصحفية بالإضافة إلى 31 مؤسسة إعلامية.

وتفصيليا، قالت النشرة إن "الانتهاكات توزعت كالتالي (8) إصابات جسدية في صفوف الصحفيين، وعدد (4) إصابات بالهلع أو الصدمة، وعدد (5) تدمير معدات صحفية، بينما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد (3) هجمات سايبر على وكالات أنباء فلسطينية في قطاع غزة، وعدد (26) ضرر كلي لمؤسسات صحفية، وعدد (7) ضرر جزئي لمؤسسات صحفية، وعدد (13) منازل يقطنها صحفيون قد تعرضت لأضرار نتيجة القصف".

الحياة.. ثمن الحقيقة

من بين تلك المنازل التي تعرضت للقصف كانت شقة الصحفي يحيى اليعقوبي وسط قطاع غزة، دُمرت الشقة بالكامل بعد تعرضها لقصف إسرائيلي، صاحبها تدمير برج الجوهرة بالقرب من محل سكنه، وهو برج معظمه مشغول بمؤسسات إعلامية، من بينها صحيفة فلسطين اليومية التي يعمل لها اليعقوبي مراسلا ميدانيا.

رغم المصاعب التي يواجهها اليعقوبي، ومثله من الصحفيين في غزة، من انقطاع الكهرباء وخدمة الإنترنت بشكل شبه دائم نتيجة القصف الإسرائيلي، والمشاهد المروعة وجثث عالقة تحت الأنقاض، أطفال في المهد يحرمون من آبائهم وأمهاتهم، أمهات وأطفال بلا مأوى، ملاحقة الصحفيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن هذا لم يثنيه عن مباشرة عمله كما يقول لـ "الشروق": "رغم كل هذا مواصلين، واللي بيدفعه أبناء شعبنا إحنا مستعدين ندفع ثمنه. لأن نقل الحقيقة غاية بالنسبة لنا مهما كانت الظروف".

صوت الصواريخ يخيف أسرتي

خلال عدوانه الأخير على غزة، شن الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1800 هجوم باستخدام طائرات F 35 وطائرات F16 وطائرات الاستطلاع الهجومية استخدمت خلالها أساليب قتال غير مشروعة وأسلحة محرمة دوليا، تتعارض مع أحكام اتفاقية لاهاي التي تحدد طرق وأساليب القتال المشروعة، حسب بيان صادر عن الهيئة الدولية (حشد) لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأحدث الطائرات والقصف الصاروخي المتواصل صوتا ارتجاجيا مخيفا يشبه "صوت الرعد" كما يشير اليعقوبي ويؤكده بيان الهيئة الدولية، كان هذا الصوت يخيف الطفلة شام البالغة من العمر عامين، وشقيقتها الصغرى زينة (9 شهور) وهما ابنتا المحرر الصحفي في شبكة قدس الإخبارية عبدالرؤوف شحادة.

مع كل صوت قصف ترتعد الطفلتين من شدة الخوف، لم يجد الأب طريقا في تخفيف وقع صوت الطائرات على ابنته الكبرى سوى التحايل، والإيحاء بأن هذا الصوت إنما يصدر من ابن عمها "جعفر" الذي تعرفه وتلعب معه، ويقول شحادة لـ "الشروق": "اضطريت أوجه الاتهام بكل صوت لابن عمها جعفر.. فقلت إللي بيطلع الصوت جعفر". فصارت الطفلة تنطق جعفر تلقائيا عند كل ضربة ظنا منها أن ابن عمها من يقوم بتخويفها، وفق تعبيره.

في أكثر من مناسبة كان يترك شحاده عمله، وما يتطلبه من سرعة في نشر الأخبار، حتى يكون جانب زوجته وطفلتيه الصغار الذين أنهكهم الخوف وشدة القلق والاضطراب النفسي من صواريخ طائرات جيش الاحتلال "ما بقدر أتركهم مرعوبين ويبكوا"، على حد قوله.

لا يمكن لشحادة أن يعمل من مقر العمل، بعد أن أصبحت المكاتب الصحفية والقنوات الإعلامية هدفا للجيش الإسرائيلي، كما حدث مع برج الجوهرة، فصار المنزل هو مقر عمله، وهو ما يصعب من مهامه العملية كما يقول "الإمكانات الموجودة في المنزل ضعيفة مقارنة بمكتب الشبكة"، وما يعيق عمله أيضا في ظل حالة الحرب المستمرة لليوم الحادي عشر على القطاع، عدم قدرة المراسلين في التحرك على الأرض وهو ما يجعلهم عرضة للقصف الإسرائيلي، والضعف العام لشبكة الإنترنت وانقطاع الكهرباء، وصعوبة توفير البدائل المتاحة، وملاحقة الصحفيين وتجميد حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل طمس المحتوى الفلسطيني مقابل الرواية الإسرائيلية.

وحسب تقرير لمبادرة "الحملة" - وهي مركز مركز عربي لتطوير الإعلام الاجتماعي - عن الرقابة على المحتوى الفلسطيني عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي 2020، قالت الحملة إن شركات التواصل الاجتماعي نصبت نفسها حارسة على بوابة المجتمع، معتبرة أن "ما تم استخدامه سابقًا كمنصة لتجنب القامعين وممارسة حرية التعبير هو الآن القامع الجديد الذي نخشاه."

وذكر التقرير أن إسرائيل أقامت منذ عام 2015، وحدة السايبر لوقف "التحريض" ولسنوات فرضت هذه الوحدة الرقابة على محتوى الإعلام دون أي صلاحية محلية، مستخدمة نفوذها وصلاحياتها و علاقتها بشركات التكنولوجيا لإزالة المحتوى.