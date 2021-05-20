التعليم: تفعيل التحول الرقمي بجميع مدارس قنا

قال الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إنه المحافظة ملتزمة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفعيل التحول الرقمي بجميع مدارس المحافظة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة" على شاشة القناة الأولى، أن التحول الرقمي في الوزارة يشمل شقين، الأول خاص بالمستوى الإداري، فقد تم ميكنة العمل داخل شئون الطلاب، والتي وفرت وقتا وجهدا، ويتم تخريج 800 بيان نجاح يوميا بدلا من 100 بيان فقط في اليوم.

وأوضحأنه يتم إعداد المرتبات إلكترونيا، بالإضاقة إلى وجود قاعدة بيانات إحصائية للطلاب والمعلمين والموظفين مرتبطة بالوزارة.

وتابع: "أما الشق الثاني خاص بالجانب التعليمي، فقد تم المزج بين التعليم المباشر والتعليم عن بعد، وإنشاء ستوديو لبث برامج تعليمية للطلاب، وتجهيز البنية التكنولوجية للعديد من مدارس محافظة قنا، خاصة المدارس الثانوية".

واختتم: " كما تم تركيب السبورات التفاعلية وتسليم 45 ألف تابلت للطلاب والقيام بكشف دوري على تلك الأجهزة لصيانتها والتأكد من عملها، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات تحت متابعة الوزارة ومحافظ قنا؛ لمتابعة البنية التكنولوجية".

وقد أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن جاهزيتهم لحلول متكاملة؛ لعدم سقوط سيستم امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية، وضمان سلاسة الامتحانات ومنع الغش والتسريب، وكذلك تنوّع طرق التصحيح.