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فوز قاتل للمصري على الاتحاد في الدوري

محمد جلال
نشر في: الخميس 20 مايو 2021 - 11:09 م | آخر تحديث: الخميس 20 مايو 2021 - 11:10 م

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزا قاتلا على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الخميس، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 للدوري الممتاز.

وسجل هدف المصري حسن علي في الدقيقة 89 من زمن الشوط الثاني. وكان الاتحاد قد سجل هدفا في الدقيقة 40 عن طريق عبدالغني محمد إلا أن حكم المباراة إلغاه بعد مراجعة تقنية الفيديو بداعي التسلل.

وبهذه النتيجة، رفع المصري رصيده إلى النقطة 39 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة 31 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز.


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