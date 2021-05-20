قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، إن أحد أهداف المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس هو اجتذاب الصناعات وتوطينها وإحلال الواردات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن المنطقة الاقتصادية تساهم بفعالية في توطين الصناعات وإحلال الواردات، موضحًا أنه يتم العمل على محورين رئيسين وهما التصدير إلى الخارج، وتسهيل التعامل مع السوق المحلي.

وأشار إلى تعديل اللوائح التي تنظم العمل في المنطقة الاقتصادية، ومن أهم موادها المادة 20 التي تخاطب التعامل مع السوق المحلي، ذاكرًا أنه تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء منذ حوالي 3 أشهر.

وأوضح أن تم تسهيل إجراءات قواعد الاستيراد والتصدير لمن يرغب في العمل بالمنطقة الاقتصادية، مضيفًا أنه لن يتم منح ميزة إضافية للعاملين في المنطقة بهدف التعامل مع السوق المحلي، عن غيره ممن يعمل داخل البلاد.

ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس تستهدف 11 قطاعًا صناعيًا سيتم الترويج لهم، لاجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة أو أخرى من الداخل، لتوطينها داخل المنطقة وإحلال الواردات.

وذكر أن المنطقة الاقتصادية تضم مجموعة من المشروعات ومجموعة كبيرة من المصروفات على البنية التحتية لتهيئة المنطقة وتجيزها لاستقبال مشروعات مختلفة، ذاكرًا أن جهات كثيرة في الدولة ساهمت بإنشاء أنفاق وطرق وتطوير الموانئ بالهيئة الاقتصاجية.

