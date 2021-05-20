مدرب صنداونز: نحن الفريق الوحيد في البلاد القادر على قلب النتيجة أمام الأهلي

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تحدث مانكوبا منجكيثي المدير الفني لفريق صنداونز اليوم الخميس عن المواجهة النارية التي ستجمعه بالأهلي يوم السبت المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي يوم السبت المقبل أمام صن داونز في بريتوريا بجنوب إفريقيا بتوقيت الثالثة عصرًا، ضمن مباراة إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي يحمل المارد الأحمر لقبها، وتحلم جماهيره بالتتويج باللقب العاشر في تاريخ القعلة الحمراء.

وصرح مدرب صنداونز اليوم الخميس نقلها موقع "news24".. قائلًا :" نعلم مدى صعوبة المهمة أمام الأهلي، ولكن أؤمن بقدرتنا على تحقيق النتيجة التي نريدها".

وأضاف:" نثق في مجموعة اللاعبين التي نملكها، وأخبرتهم أمس بأننا الفريق الوحيد القادر على العودة في النتيجة".

وأكمل:" نحن الفريق الوحيد في البلاد القادر على قلب نتيجة 2-0 أمام الأهلي، أنا أثق بهم جميعا".

وتابع:" علينا أن نقدم أفضل مستوياتنا بالجانب الهجومي والدفاعي لتحقيق ما نريد، وبتقليل الأخطاء أؤمن بقدرتنا".

وأتم: " موسيماني مدرب ذكي يعرف ماذا يفعل، قادر على مواجهتنا بهدوء شديد لاستغلال المساحات في دفاعنا".

الأهلي كان قد فاز في مباراة الذهاب على صن داونز بنتيجة 2-0 باللقاء الذي جمعهما على ستاد السلام، وسجل الهدفين طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.