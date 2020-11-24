متحدث وزارة الكهرباء ينفي تغير أسعار الشرائح وفقا لنوع العداد المستخدم

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن أسعار الشرائح ثابتة حتى الآن منذ تطبيقها في يوليو الماضي، مشيرًا إلى تصريحات وزير الكهرباء بشأن تحريك الأسعار كل 5 سنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أنه لم يتم الإعلان بعد عن أسعار الشرائح الجديدة، نافيًا ما أثير عن اختلاف أسعار الشرائح وفقا لنوع العداد.

وذكر أن أسعار شرائح الكهرباء لا تختلف باختلاف نوع العداد المستخدم، مشيرًا إلى تركيب 10.5 مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن في مصر.

وأوضح أن الأشخاص الذين تحولوا لاستخدام العدادات مسبوقة الدفع تمكنوا من التوفير عن المعدل الذي كانوا يستهلكونه مسبقًا، مؤكدًا أن نسبة من المواطنين رصدت انخفاض قيمة ما يدفعونه بعد استخدامهم للعدادات مسبوقة الدفع.