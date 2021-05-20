قالت الدكتور غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار، إن العديد من وكالات الأنباء والدول الأخرى والخبراء السياحيبن شهدوا بجدارة مصر في إدارة قطاع السياحة منذ العام الماضي وحتى الآن في ظل انتشار جائحة كورونا.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن مصر استقبلت ما يقرب من مليوني سائح بالمدن الساحلية منذ يوليو 2020 وحتى عام 2021، مشيرة إلى أنه كان من الضروري وضع ضوابط صارمة تنظم عملية السياحة واستقبال السائح.



وأشارت إلى وضع ضوابط احترازية بالمنشآت السياحية والتي تغطي كل خطوة يخطوها السائح منذ وصوله إلى مصر وحتى مغادرته، بداية من إجراء تحليل «pcr» في المطارات، فضلًا عن المتابعة الدورية على المنشآت السياحية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.



وأوضحت أن مصر كان لديها مصداقية فيما تنشره عن السياحة بها والضوابط الاحترازية التي تم فرضها على المنشآت السياحية وكيفية استقبال السائحيين، ما ساهم في تدفق الأفواج السياحية، ذاكرة أن العودة حاليًا لأعداد السائحين خلال عام 2019 قبل الجائحة أمل كبير يصعب تحقيقه حاليًا.



