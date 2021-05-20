تعتبر فلسطين من أعرق الحضارات القديمة، التي ضمت أقدم المدن التاريخية، ففيها تقف العديد من الأماكن المقدسة التي يزورها سكان العالم بدياناته الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية شامخة، حتى اليوم، والتي أعطت لأرض العروبة أهميتها.

وعلى مدار العصور ظل لمدن فلسطين أهمية تاريخية ودينية كبيرة، وعلى رأسهم القدس، إلا أنها أصبحت تتقسم بين عدة كيانات سياسية متراكبة، أبرزها الاحتلال الصهيوني الذي أقام دولته "إسرائيل" على أراضي فلسطين التاريخية، بعد تهجير مئات الآف الفلسطينيين من وطنهم، وتقسمت أيضا اللغة والديانة والعرقية، فجزء كبير من سكان فلسطين التاريخية هم من الناطقين بالعربية، المسلمون والمسيحيون، أما الجزء الآخر من سكانها فهم من الناطقين بالعبرية وأتباع الديانة اليهودية المهاجرين، وتبلغ نسبتهم اليوم 49% بينما يشكل العرب 46%.

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