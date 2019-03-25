مقتل فلسطينية في غزة يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 257 شهيدا

أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية بمقتل امرأة في غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الخميس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على موقعها الإلكتروني أن الغارة استهدفت أرضا ملاصقة لمنازل المواطنين في منطقة السطر الغربي بمدينة خانيونس جنوبي القطاع، مضيفة أنها أسفرت كذلك عن إصابة ستة أشخاص آخرين على الأقل.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مقتل 8 أشخاص خلال يوم أمس الأربعاء مع تواصل العدوان الإسرائيلي على الفصائل الفسلطينية التي تفجرت في 10 مايو الجاري، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) ليل الأربعاء/الخميس.

وترتفع بذلك حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس إلى 257 فضلا عن 7898 جريحا على الأقل.

وبمقتل هذه السيدة يرتفع عدد القتلى في غزة إلى 229 بينهم 65 طفلا، و39 سيدة، بينما بلغ عدد الجرحى في القطاع 1628.

وأضافت (وفا) أن عدد القتلى في الضفة الغربية ارتفع إلى 27، بينهم 4 أطفال، وسيدة، و5164 جريحا، مشيرة إلى مقتل شاب في مدينة القدس وإصابة 1108 آخرين، وقتل شابان في مدينتي اللد وأم الفحم.