 الجيش اليمني يتصدى لهجوم مليشيا الحوثي في حجة ويكبّدها خسائر كبيرة - بوابة الشروق
الخميس 20 مايو 2021 5:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟
النتـائـج تصويت

الجيش اليمني يتصدى لهجوم مليشيا الحوثي في حجة ويكبّدها خسائر كبيرة

أ ش أ
نشر في: الخميس 20 مايو 2021 - 5:23 م | آخر تحديث: الخميس 20 مايو 2021 - 5:23 م

تصدت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، لهجوم شنته مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، على مواقع عسكرية في جبهة بني حسن بمديرية عبس غرب محافظة حجّة.

وقال مصدر عسكري يمني للمركز الإعلامي للقوات المسلحة -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية- إن قوات الجيش اليمني تصدت للهجوم بكل كفاءة واقتدار، مؤكدا أنها أجبرت عناصر المليشيا على التراجع والفرار بعد تكبّدها خسائر كبيرة في المعدات والأرواح.

وأضاف المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات وآليات قتالية تابعة للمليشيا الإنقلابية في مواقع متفرقة بجبهة بني حسن ومحيطها وأسفرت الغارات أيضاً عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك