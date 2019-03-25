إسرائيل: 70 قذيفة صاروخية أطلقت على من غزة منذ الليلة الماضية

أكدت إسرائيل، صباح اليوم الخميس، أنها واصلت خلال ساعات الليل قصف أنفاق حركة حماس في قطاع غزة، فيما واصلت الحركة إطلاق القذائف الصاورخية باتجاه إسرائيل، مشيرة إلى إطلاق 70 قذيفة منذ الليلة الماضية.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع تويتر، أن طائرات حربية شنت غارات على عشرات الأهداف تحت الأرض في إطار الحملة الواسعة ضد الأنفاق التابعة لحماس في قطاع غزة "موجهة ضربة قوية وملموسة في هذا المجال".

وأضاف أن الطائرات "قصفت أيضا أهدافا إرهابية أخرى طالت مواقع إنتاج أسلحة وعدة مواقع إطلاق صواريخ تحت وفوق الأرض"، بحسب قوله.

وأشار إلى أنه منذ الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباح اليوم اُطلقت نحو 70 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، "سقطت عشرة منها داخل غزة، بينما اعترضت القبة الحديدية 90% منها".

ووفقا للجيش، فإنه منذ بدء جولة التوتر الحالية، تم إطلاق 4070 صاروخا من غزة نحو إسرائيل، سقط 610 منها داخل القطاع.