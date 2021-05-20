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تقرير: إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار في غزة

نتنياهو
نتنياهو
(د ب ا)
نشر في: الخميس 20 مايو 2021 - 11:08 م | آخر تحديث: الخميس 20 مايو 2021 - 11:08 م

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد 11 يوما من القتال، حسبما ذكرت مساء اليوم الخميس صحيفتا "تايمز أوف إسرائيل" و"يديعوت أحرونوت" في الموقع الالكتروني لكل منهما.

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