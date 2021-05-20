تقرير: إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار في غزة

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد 11 يوما من القتال، حسبما ذكرت مساء اليوم الخميس صحيفتا "تايمز أوف إسرائيل" و"يديعوت أحرونوت" في الموقع الالكتروني لكل منهما.