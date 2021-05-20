وزير الاقتصاد الألماني يأمل في بداية جديدة للسياسة التجارية العالمية

أعرب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، عن أمله في بداية جديدة في الكفاح الدولي ضد الحمائية والممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ألتماير، اليوم الخميس، على هامش اجتماع وزراء تجارة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن هناك في فرصة في وضع سياسة التجارة العالمية الدولية على أساس جديد بالتعاون مع الحكومة الأمريكية الجديدة والرئيسة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية، وتابع: "هناك روح تفاؤل".

وكموضوعات ملموسة للمباحثات مع الحكومة الأمريكية الجديدة، ذكر الوزير الألماني الخلاف الذي أثاره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول واردات الصلب والجدال حول إعانات الدعم لصانعي الطائرات، وقال ألتماير: "الأوروبيون مستعدون للإمساك باليد الممدوة التي نجدها لدى الإدارة الأمريكية الجديدة".

وأكد ألتماير أن ألمانيا عملت دائما لأجل تجارة عالمية منفتحة تعتمد على مبدأ قواعد اللعب المتساوية لجميع الأطراف. وفي المقابل تم اتهام ترامب بإتباع سياسة حمائية.

ويندرج على جدول أعمال اجتماع وزراء تجارة دول الاتحاد الأوروبي إجراء مباحثات مع المفوضة الأمريكية للشؤون التجارية كاثرين تاي والمديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا.