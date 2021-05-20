نقابة البتروكيماويات بفلسطين: موقف مصر يعيد للقاهرة صدارة القومية العربية

ثمنت النقابة العاملة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز فى غزة - فلسطين برئاسة أسامة الحاج أحمد، جهود القيادة السياسية المصرية متمثلة فى الرئيس السيسي على اهتمامه ودعمه للقضية الفلسطينية، ونضال عمال وشعب فلسطين، وذلك بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة وإزالة آثار العدوان الصهيوني عنها.



وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، رسالة من النقابة العاملة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز فى غزة، أكدت الدور الرئيسي والمحوري لما يقوم به الشعب المصري والنقابات المختلفة والإعلام في تجنيد كل مصادر الإسناد لكفاح الشعب الفلسطيني، والذي واكب الهجمات على قطاع غزة.



وناشد رئيس النقابة، الجماهير والحكومات العربية، أن تحذو حذو مصر حكومة وشعباً، لبلورة وتشكيل أوسع جبهة عربية قومية تشكل ظهيراً وسنداً للشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة العنصرية التي يتعرض لها.



ووجهت النقابة التحية لمصر العروبة شعباً وحكومة، مؤكدة أن شعباً أنجب الرموز الوطنية والقومية سيظل شعباً حياً وخيراً متحداً مع أمته.