أول رئيسة للقضاء في كينيا تؤدي اليمين اليوم الخميس

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تستعد كينيا لتعيين مارثا كومي رئيسة جديدة للقضاء ، لتصبح أول امرأة تتولى المنصب في البلاد.

ومن المقرر أن تؤدي كومي اليمين اليوم الخميس وتتولى المنصب في وقت حساس وسط توترات بشأن محاولة فاشلة لإجراء إصلاحات دستورية.

وافق الرئيس أوهورو كينياتا أمس الأربعاء على ترشيح كومي ، بعد موافقة البرلمان على ذلك.

ومن المقرر أن ترأس كومي ، التي تغلبت على تسعة متقدمين آخرين، السلطة القضائية لمدة 10 سنوات.

وتحل كومي محل رئيس المحكمة العليا المتقاعد ديفيد ماراجا ، الشهير بإصداره حكما تاريخيا في عام 2017 ألغى فوز كينياتا في الانتخابات لولاية ثانية ، مما أدى إلى إعادة الانتخابات.

وسوف تقود كومي السلطة القضائية خلال ما يُتوقع أن تكون انتخابات حامية الوطيس في عام 2022.

ونزاهة القضاء موضوع مثير للجدل إلى حد كبير في كينيا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، ألغت المحكمة العليا محاولة لتعديل أجزاء من الدستور لتوسيع هياكل برلمانية وتنفيذية ، من بين أمور أخرى.

المبادرة ، التي قادها كينياتا ومنافسه رايلا أودينجا ، تمت صياغتها في أعقاب التوترات بعد انتخابات 2017 المتنازع عليها ، وتم الترويج لها كوسيلة للقضاء على الانقسامات القبلية في البلاد.

وقوبل قرار المحكمة بتعطيل المبادرة كعلامة مميزة أخرى لاستقلال القضاء.

وشغلت كومي ، المعروفة بشغفها بحقوق الأطفال والمرأة، عدة مناصب في المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف.

وفي أكتوبر الماضي، حصلت كومي على جائزة الوصيف كأفضل شخصية في كينيا لعام 2020 في الأمم المتحدة ، تقديراً لدفاعها عن حقوق الأطفال.