كوريا الجنوبية تؤكد دعمها لجهود مصر لإنهاء النزاع الفلسطين الإسرائيلي

دعت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إلى تخفيف التوتر بين جميع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، ووقف إطلاق النار على الفور.. مؤكدة دعمها لجهود المجتمع الدولي بما فيها الولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة وغيرها، لوساطة ترمي لوقف إطلاق النار.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تشوي سونغ-سام في تصريح له اليوم إذاعته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية مجددا عن قلق بلاده من تفاقم الوضع الإنساني في فلسطين بشأن الصراع بين فلسطين وإسرائيل.

فيما ذكر مصدر بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن عدد الموطنين الكوريين الجنوبيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة يقدر بـ 16 مواطنا و4 مواطنين على التوالي، وأكدت الوزارة أنهم لم يسجلوا أي ضرر.