أستاذ قانون: هذه هي عقوبة التستر على مصاب كورونا

قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة سوهاج، إن التعديل المصري على قانون الوقاية من الأمراض المعدية، جاء شاملا لثلاث أمور مهمة، ولا يعتد الجهل بها.

وأضاف "السعداوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة" المذاع على القناة الأولى المصرية، مساء اليوم، أن أول التعديلات كان بشأن الإبلاغ عن الإصابة أو الاشتباه بها، والذي من خلالها يتم إبلاغ طبيب الصحة أو السلطات الإدارية، وعقوبة المتستر تكون غرامة من 5 ألاف إلى 50 ألف جنيه.

وأوضح أستاذ القانون الجنائي بجامعة سوهاج، أن التعديل الثاني هو عدم أخذ التطعيم، والذي على أثره يدفع الشخص غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيها ولا تزيد عن 10 ألاف جنيه، والتعديل الثالث إعاقة إجراءات دفن المتوفي المصاب، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس من 24 ساعة إلى خمس سنوات.

جدير بالذكر أنه قد غٌلظت التعديلات الجديدة لقانون الوقاية من الأمراض المعدية -الذي وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي- عقوبات مخالفة إجراءات الدولة للقضاء على هذه الأمراض، ومن ضمنها فيروس كورونا، الذي تم إدراجه ضمن الأمراض الموجودة القانون، وشددت التعديلات عقوبات التستر على أحد المصابين بالأمراض المعدية؛ التي نص عليها القانون وعدم تبليغ وزراة الصحة أو الأطباء المختصين عنه.