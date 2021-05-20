 مسؤول بحماس: لا اتفاق على موعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة حتى الآن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسؤول بحماس: لا اتفاق على موعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة حتى الآن

غزة (د ب أ)
نشر في: الخميس 20 مايو 2021 - 9:30 م | آخر تحديث: الخميس 20 مايو 2021 - 9:30 م

صرح مسؤول في حركة "حماس"، مساء اليوم الخميس، بأنه لا اتفاق على موعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة حتى اللحظة، مشيرا إلى استمرار الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران بحسب ما نقل الموقع الالكتروني الرسمي للحركة، إنه "لا يوجد حتى اللحظة أي اتفاق لوقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال".

وأضاف أن "المقاومة الفلسطينية تمارس حقها المشروع في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ورد العدوان الإسرائيلي"، مؤكدا "التواصل الدائم من الجانب المصري مع قيادة الحركة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار".

وأوضح بدران أن الوسيط المصري "قدم الكثير من الاقتراحات والأفكار، إلا أنها لم تصل حتى اللحظة لموعد محدد لوقف إطلاق النار".

وبحسب المسؤول في حماس فإنه "في حال أوقف الاحتلال النار من جانب واحد، فإن المقاومة ستضع هذا التصرف تحت النقاش لاتخاذ القرار المناسب".

كان مسؤول بالحركة قد صرحر لشبكة "سي سي إن" الإخبارية الأمريكية إن وقف إطلاق النار مع إسرائيل "وشيك، وربما في غضون 24 ساعة".

كانت تبادل القصف بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل قد بدأ في العاشر من الشهر الجاري.

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