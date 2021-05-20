الإسماعيلي يعلن جاهزية شكري نجيب لمواجهة المقاصة

أعلن الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي عن جاهزية شكري نجيب مهاجم الفريق، لمواجهة مصر المقاصة المقبلة بشكل طبيعي و ذلك بعد الاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة المقاولون العرب.

وخرج اللاعب في تبديل اضطراري خلال مباراة اليوم بعد تعرضه لتقلص في عضلة السمانة، نتيجة الإجهاد و تلاحم المباريات خلال الفترة الماضية، مما لن يؤثر على تواجده مع الفريق خلال المباراة القادمة بشكل طبيعي.

وتعرض الفريق لهزيمة هي الأولى له خلال أحداث الدور الثاني و ذلك أمام فريق المقاولون العرب بهدف نظيف، و ذلك بعد القرارات العكسية لحكم المباراة محمود البنا و التي تسببت بشكل مباشر في هزيمة الدراويش.