الصحة العالمية: تسجيل نحو 10 ملايين إصابة بكورونا في دول شرق المتوسط

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن دول شرق المتوسط سجلت نحو 9 ملايين و700 ألف إصابة حتى الآن، مع تسجيل نحو 195 ألف حالة وفاة حتى 17 مايو الجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الذي عقده اليوم الخميس، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لتسليط الضوء على آخر التطورات المتعلقة بجائحة كورونا وتقديم اللقاحات في إقليم شرق المتوسط، إلى جانب الآثار الصحية للنزاع المسلح على الأشخاص الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف المنظري: "أنه في نطاق دول الشرق المتوسط تلقى نحو 50 مليون جرعة حتى الآن من لقاحات كورونا، وتفاوتت معدل حملات التطعيمات من بلد لآخر، حيث بلغت نسبة المواطنين الذين تلقوا اللقاحات في بلد نحو 80% في حين بلدان أخرى بلغت نسبتها 1% فقط".

وأشار إلى أن دول شرق المتوسط على موعد مع أصعب مرحلة منذ انتشار جائحة كورونا، بعد أن وصلت عدد الإصابات داخله لنحو 10 ملايين حالة.