محافظ الإسكندرية: تكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى الأحياء

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، على تكثيف أعمال التطهير والتعقيم لجميع أماكن تجمعات المواطنين والأماكن الحيوية ووسائل النقل العام والمواقف على مستوى المحافظة وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية والحد من انتشار جائحة كورونا.

وشملت حملة التطهير والتعقيم، جميع مرافق استاد الإسكندرية الرياضي الدولي برئاسة الدكتور محمد عبدالرازق، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري بالإسكندرية، كما شنت الأحياء المختلفة أعمال تطهير واسعة على أماكن تجمعات المواطنين.