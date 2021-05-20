مشرعون أمريكيون يستعدون للتقدم بمسودة تشريع لوقف صفقة سلاح لإسرائيل

يعمل مشرعون ديمقراطيون أمريكيون للتقدم بمشروع قانون لوقف صفقة بيع الأسلحة لإسرائيل، وسط زيادة ضغط الرئيس الأمريكي جو بايدن، على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لخفض التصعيد.

وبحسب مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، فإن النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، تقود هذا الجهد، إلى جانب النائبات رشيدة طليب، وإلهان عمر، والنائب مارك بوكان، بالإضافة إلى عدد آخر من نواب الحزب الديمقراطي.

ويهدف المشروع في صيغته الحالية إلى حظر قرار إدارة بايدن الموافقة على بيع أسلحة دقيقة التوجيه بقيمة 735 مليون دولار لإسرائيل.

وقالت "بوليتيكو"، إنه من غير المحتمل أن يصل مشروع القانون إلى مجلس النواب أو حتى لجنة الشؤون الخارجية، خصوصا مع قرب انتهاء الفترة الممنوحة للكونجرس لمراجعة صفقة بيع الأسلحة نهاية الأسبوع الحالي، وفقاً لما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

وكانت مصادر كشفت لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بداية الأسبوع الحالي، أنه تم إخطار الكونجرس الأمريكي رسميا بالصفقة في 5 مايو، أي قبل أيام قليلة من بدء القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

كان بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت سابق أنه يتوقع "خفض العنف والتصعيد بشكل كبير للوصول إلى مسار وقف إطلاق النار".